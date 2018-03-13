РИАМО - 13 мар. Количество безбилетников в наземном транспорте Москвы не превышает 5%, сообщил во вторник в заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Процент «зайцев» вернулся к обычным показателям и не превышает 5%. Москвичи с пониманием, на мой взгляд, отнеслись к новым возможностям и вернулись к нормальной оплате проезда», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что введение бестурникетной системы в трехсекционных трамваях и автобусах особо большой вместимости с 1 января 2018 года позволило экономить москвичам почти 15 минут времени в пути. На сегодняшний момент 76 и 18 трамвайных маршрутов работают на улицах города без турникетов, с начала года на них было осуществлено около 40 миллионов поездок.

В прошлом году после запуска трамваев «Витязь М» с бестурникетной системой оплаты проезда в Москве наблюдался рост числа безбилетников на 5%.

Бестурникетная система действует более чем в 1,1 тысячи автобусах Москвы. За первый месяц работы они перевезли 20 миллионов пассажиров.