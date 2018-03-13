РИАМО - 13 мар. Транспортная система столицы благодаря программе, принятой правительством Москвы, за последнее десятилетие претерпела беспрецедентные изменения, при этом транспортная ситуация в городе требует дальнейшего улучшения, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

«Последнее десятилетие Москвы столкнулась с серьезными вызовами в транспортной отрасли, количество машин в столице и столичном регионе нарастает в арифметической прогрессии. Увеличивается количество жителей, увеличиваются туристические потоки. Правительство Москвы приняло беспрецедентную программу изменений», - сказал Собянин.

Он уточнил, что речь идет о строительстве линий метрополитена, реконструкции действующих линий, строительстве новой улично-дорожной сети, регулировании движения на дорогах Москвы, обновлении подвижного состава.

«Все это несколько улучшило транспортную ситуацию, сняло накал проблем. Тем не менее перед нами стоит не менее масштабная задача дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице. В ближайшие годы будут построены хордовые сообщения, федеральная трасса ЦКАД, реализованы такие масштабные проекты, как строительство Большой кольцевой линии, новые радиальные направления метро, МЦД. Все это кардинальным образом изменит транспортную ситуацию», - сказал Собянин.

Он добавил, что программу развития транспорта столицы необходимо пересмотреть, синхронизировать все глобальные проекты, чтобы они работали максимально эффективно.