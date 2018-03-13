РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 13 мар. Жители подмосковного Жуковского 19 марта смогут увидеть выступление Большого детского хора имени Виктора Попова под руководством заслуженного артиста РФ Анатолия Кислякова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Хор представит программу «От классики к любимым песням детства». В концерте примет участие и детский хор «Мелодия» жуковской детской школы искусств №1 (художественный руководитель – заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева). Выступление состоится в рамках программы президента России «Десятилетие детства»», – говорится в сообщении.

Концерт пройдет 19 марта в большом зале Дворца культуры, начало в 18:30. Вход свободный.