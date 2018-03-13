РИАМО – 13 мар. В 2018 году на Земле произойдет до 35 магнитных бурь, ближайшие ожидаются в период с 15 по 26 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«В текущем году на Земле ожидается до 35 геомагнитных бурь, из них от двух до четырех будут очень сильными», — говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, с середины марта возможны геомагнитные колебания: с 15 по 17, а также 21 марта ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. 18, 22 и 26 марта Землю ожидают магнитные бури средней интенсивности, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей. После 26 марта и до 6 апреля магнитных бурь не прогнозируется.

«Негативное влияние геомагнитные изменения оказывают на людей с длительными заболеваниями сердца и сосудов, гипотонией и гипертонией. Согласно статистическим данным около 75% инфарктов, приступов апоплексии и гипертонических кризов происходит из-за солнечных бурь», — добавляется в сообщении.

Геомагнитные бури часто сопровождаются неприятной симптоматикой: сильные головные боли, тахикардия, бессонница или сонливость, перепады артериального давления, снижение жизненного тонуса, недомогание.

Геофизики объясняют влияние геомагнитной обстановки на общее состояние человека тем, что при магнитных перепадах у людей замедляется кровоток в капиллярах и наступает гипоксия – кислородное голодание организма.