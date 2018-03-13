РИАМО - 13 мар. Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в феврале 2018 года увеличилось на 5,5% по сравнению с февралем 2017 года, такой рост обусловлен пониженной температурой, говорится в сообщении пресс-службы филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.

«По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области» (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в феврале 2018 года составило 9841,6 миллиона киловатт-час, что на 515,4 миллиона киловатт-час выше объема потребления в феврале 2017 года», - отмечается в сообщении.

Рост потребления электроэнергии в Московской энергосистеме в феврале 2018 года обусловлен влиянием температурного фактора: среднемесячная температура наружного воздуха в феврале была на 4,7 градуса ниже температуры аналогичного периода 2017 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области за январь-февраль 2018 года составило 20,082 миллиарда киловатт-час, что на 1,9% выше аналогичного периода 2017 года.

Электростанции энергосистемы города Москвы и Московской области в феврале 2018 года выработали 7,182 миллиарда киловатт-час, что на 6,8% выше аналогичного периода 2017 года.

Выработка электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь-февраль 2018 года составила 14,665 миллиарда киловатт-час, что на 0,4% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы города Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Москвы и Московской области в феврале 2018 года составил 2,659 миллиарда киловатт-час, за январь-февраль 2018 года – 5,416 миллиарда киловатт-час. В феврале 2017 и январе-феврале 2017 года аналогичный показатель составил 2,604 миллиарда киловатт-час и 5,091 миллиарда киловатт-час соответственно.

Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Москвы и Московской области. В операционную зону Московского РДУ по состоянию на 1 марта 2018 года входят 53 электростанции общей установленной мощностью 18475,03 мегаватт. Основными объектами генерации являются ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 «Мосэнерго», Каширская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Загорская ГАЭС. В управлении и ведении филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ находятся 1048 ЛЭП напряжением 110-750 киловатт, а также объекты диспетчеризации на 25 электростанциях и 394 подстанциях.