РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Жильцы жилого комплекса «Малое Павлино» в Люберцах пожаловались в социальных сетях на невывезенный после уборки снег с парковок.

По словам жителей, трактор расчистил дорогу на территории жилого комплекса, но снег после уборки остался на парковке. Теперь эти снежные завалы мешают водителям.

«Убирали, убирали, недоубирали. Почти месяц ждали трактор, в итоге снег до конца не убран, снежные отвалы никто не вывозит», – сообщается в группе жителей ЖК «Малое Павлино» в Instagram.

Они отметили, что снег занимает парковочные места. Они обратились в администрацию Люберец с просьбой помочь вывезти снег.