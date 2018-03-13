РИАМО - 13 мар. В Подмосковье уже в этом году могут начать строительство фермы по выращиванию тилапии, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас обсуждалось выращивание тилапии, других видов рыбы. Все зависит от возможности инвесторов. Мы с точки зрения господдержки готовы, проекты есть. Несколько вариантов, рассматривали проект в Кашире, обсуждение есть, предпроектные разработки есть. Если все сложится удачно, то и новое строительство начнется в этом году», - сказал Разин.

Он добавил, что выращивание рыбы - это сложный процесс и рассчитывать на быструю окупаемость подобных проектов не приходится. Из-за этого могут возникнуть трудности с инвестором.

Ранее Разин сообщал, что в подмосковной Дубне появится уникальный рыбоводный комплекс, где планируется производить 25 тонн осетровой икры и 500 тонн товарной осетровой рыбы в год, а также вести ее переработку в продукцию горячего и холодного копчения, филе и консервы. Министр уверен, что благодаря новому производству рыбные деликатесы станут более доступными для жителей Подмосковья.