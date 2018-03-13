РИАМО - 13 мар. Московское областное УФАС включило сведения в отношении ООО «Дигма проект» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на работы по уборке снега с территорий подстанций скорой помощи в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» в отношении ООО «Дигма проект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по зимней механизированной уборке снега с территории Балашихинской, Железнодорожной и Реутовской подстанций.

«В регламентированный срок ООО «Дигма проект» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект государственного контракта, а также документ об обеспечении исполнения контракта. В связи с этим в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта», - говорится в сообщении.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Дигма проект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.