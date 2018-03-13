РИАМО – 13 мар. Следственный комитет не стал возбуждать уголовные дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская тишина», а также подследственного Дионисия Золотова после проверки в связи с публикациями в СМИ о комфортных камерах для «особо важных» арестантов, сообщает «Интерфакс».

В декабре прошлого года СМИ опубликовали материал о наличии в СИЗО «Матросская тишина» VIP-камер, отремонтированных по инициативе заключенного – бывшего адвоката Дионисия Золотова, за нахождение в которых сотрудники ФСИН якобы получали немалые суммы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В «Матросской тишине» начались проверки, а также прошла серия увольнений.

«В ходе проверки сотрудники ведомства тщательно изучили все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте», - говорится в сообщении.

В числе прочих был опрошен подследственный Золотов, подтвердивший, что принимал участие в ремонте камер на основании статьи 27 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях», в которой говорится о том, что подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО.

Также в ходе проверки выяснилось, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО-1 без конвоя и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах.

«В связи с этим, какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным, со стороны администрации не выявлено», - говорится в постановлении следствия.

Золотов в 2017 году был признан Никулинским судом виновным в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорен к 6,5 годам заключения. В период с марта по июнь 2014 года получил от одной из гражданок денежные средства в сумме более 150 миллионов рублей, пообещав обеспечить прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении нее.