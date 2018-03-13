РИАМО - 13 мар. Из-за хлопка в котельной в подмосковном Орехово-Зуеве двое человек получили незначительные повреждения, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы регионального министерства ЖКХ.

Ранее на сайте главка МЧС России по Московской области сообщалось, что в Орехово-Зуеве при разрушении котла в котельной пострадали люди. Возгорания и обрушения стен не последовало. Теплоснабжение не отключалось.

«Пострадали при хлопке два человека, у них незначительные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что причиной хлопка стало несоблюдение правил безопасности.