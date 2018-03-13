РИАМО - 13 мар. В текущем году еще три фермы в Подмосковье могут сделать роботизированными при проведении работ по реконструкции, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сейчас у нас верстаются планы по реконструкции ферм текущего года. Не менее 12 ферм мы планируем в этом году реконструировать. Мы думаем, что в этом году мы можем две-три фермы сделать роботизированными, деньги для субсидирования этой программы есть», - сказал Разин.

Он добавил, что в прошлом году реконструировали 13 ферм и две из них роботизировали.

По словам министра, фермерам дают до 6 миллионов рублей субсидий на одного робота. Один робот может обслуживать несколько десятков коров. В частности, в Пушкинском районе работают сразу четыре робота, на них из регионального бюджета выделили 24 миллиона рублей.