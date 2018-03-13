РИАМО - 13 мар. Нарушение правил безопасности стало причиной газового хлопка в котельной в подмосковном городском округе Орехово-Зуево, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во вторник в 10:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о разрушении котла в котельной по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 5. В результате происшествия есть пострадавшие.

«Причина хлопка - несоблюдение техники безопасности. Автоматика вырубила котел, без согласования операторы сами пытались провести зажигание котла, произошел хлопок», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что от тепла дома не отключались, через несколько часов котельная начнет работу в штатном режиме.