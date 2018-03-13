РИАМО - 13 мар. Неизвестный украл в Ленинском районе Подмосковья автомобиль BMW X5 стоимостью 3 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД обратился мужчина, зарегистрированный по адресу: Ленинский район, деревня Дрожжино, улица Южная, дом 19, с заявлением о том, что от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину BMW X5 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.