РИАМО - 13 мар. Почти 600 тысяч гектаров составит посевная площадь в Подмосковье в текущем году, что на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, власти региона ждут от каждого муниципалитета дорожную карту по введению земель в сельхозоборот.

«Мы имеем четкие дорожные карты на вовлечение в оборот в текущем году 56 гектаров. Мы ставим цель - более 60 тысяч ввести в оборот. В целом посевная площадь составит около 600 тысяч гектаров. Мы более чем на 40 тысяч гектаров увеличиваем посевную площадь. Это происходит по всем культурам - и по зерновым, и по картофелю, и по овощам», - сказал Разин.

Наибольшие площади планируют засеять в Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах и в Волоколамском районе.

Ранее Разин сообщил, что Подмосковье занимает второе место в России по объему земли, которую ввели за пять лет в сельхозоборот.