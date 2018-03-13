РИАМО - 13 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса с объектами социального назначения и офисным зданием в районе Хорошевский на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Комплекс общей площадью свыше 59 тысяч квадратных метров представляет собой три строения переменной этажности. Объект возведут по адресу: улица Викторенко, владение 11 (САО). Строительство планируется завершить в начале 2020 года», - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Корпуса «А» и «В» (16 и 23 этажа) – жилые. В них будет 266 квартир. На первом и втором этажах корпусов, а также в двухэтажной пристройке между ними разместится детский сад на 125 детей (пять групп, из них две ясельные). Детские площадки предусмотрены на прилегающей территории.

23-этажный корпус «С» – офисный. В нем, кроме офисных помещений, разместится кафе и приемный пункт химчистки. В подземных стоянках всех трех зданий оборудуют парковки на 284 машино-места. Еще 19 парковочных мест создадут на гостевых стоянках.

Здания композиционно объединяются в ансамбль стилистическими приемами – декорированием фасадов стилизованными неоклассическими деталями, а также единым для всего комплекса материалом отделки фасада (стеклофибробетоном).

Жилой комплекс возведут за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Атлантик».