РИАМО - 13 мар. Почти в 4,5 раза увеличилось льготное кредитование подмосковных аграриев в 2018 году, заявил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

«Мы серьезно поработали с банками в области льготного кредитования (сельхозпроизводителей – ред.) по федеральной программе. Если в прошлом году у нас займов было привлечено всего 189 миллионов рублей, льготные кредиты по ставке не более 5%, то уже на сегодняшний день у нас таких кредитов пришло 840 миллионов рублей, увеличили объем льготного кредитования посевной», - сказал Разин на заседании правительства.

Он отметил, что также власти на два месяца раньше довели до аграриев средства государственной поддержки.