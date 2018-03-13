РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец в апреле и мае обеспечат безопасность дорожного движения во время Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Дня святой Троицы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращает внимание автомобилистов, что в связи с проведением предстоящих религиозных праздников, таких как Вербное воскресенье (1 апреля), Пасха (8 апреля), Красная горка (15 апреля) и День святой Троицы (27 мая) ожидается массовое посещение жителями религиозных объектов, что повлечет за собой значительный рост интенсивности дорожного движения. Личный состав подразделения будет обеспечивать безопасный и беспрепятственный проезд граждан для посещения храмов, церквей, мест захоронений», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит водителей во избежание заторов в эти дни максимально исключить поездки по маршрутам, прилегающим к вышеуказанным объектам. В случае посещения церквей и кладбищ, нужно оставлять автомобили по правилам дорожного движения и требованиям сотрудников полиции.

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», – заключается в сообщении.