РИАМО - 13 мар. Котел разрушился в котельной в подмосковном городском округе Орехово-Зуево, есть пострадавшие, сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

Во вторник в 10:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о разрушении котла в котельной по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 5.

«По прибытии первого пожарного подразделения в 10:39 произведена разведка, в ходе которой установлено, что произошло разрушение стенок котла №4, последующего возгорания и обрушения стен не последовало», - говорится в сообщении.

При разрушении котла есть пострадавшие. Отключения объектов от теплоснабжения не последовало. Дальнейшая информация уточнятся.

На место привлекли группировку сил и средств в количестве 10 единиц техники и 31 человека, в том числе от МЧС России - три единицы техники и 10 человек.