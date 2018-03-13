РИАМО - 13 мар. С начала 2018 года порядка 2 тысяч лекарственных препаратов адресно доставили ветеранам-льготникам, проживающим на территории Подмосковья, всего медикаменты с доставкой на дом получили порядка 200 ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области с ноября 2015 года реализуется проект «Ветеран», в рамках которого осуществляется адресная помощь ветеранам-льготникам. Доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется в 25 муниципальных образованиях.

«Благодаря реализации программы ветераны получают все социально значимые лекарства, выписываемые им в медицинских учреждениях области, как при лечении хронических, так и сопутствующих заболеваний. Всего с начала года было осуществлено более 400 доставок. К сожалению, по естественным причинам ветеранов, получающих адресную помощь, становится все меньше: их количество сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По словам министра, в 2018 году доставка лекарственных средств осуществляется как ветеранам ВОВ, так и одиноким, пожилым и маломобильным гражданам.

«На сегодняшний день, помимо адресной доставки, медикаменты по бесплатным рецептам можно приобрести более чем в 300 государственных аптечных пунктах, в том числе в пяти круглосуточных аптечных организациях полного цикла», - добавил Марков.