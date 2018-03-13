РИАМО - 13 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что Подмосковье занимает второе место в России по объему земли, которую ввели за пять лет в сельхозоборот.

«По данным министерства сельского хозяйства РФ, Подмосковье занимает второе место по объему введенной в оборот земли за последние пять лет. Мы процент использования пашни довели с 60% до 80%. И планируем дальше развивать эту программу», - сказал Разин.

Он отметил, что в 2017 году в оборот ввели более 62 тысяч гектар. Среди муниципалитетов лидируют Серебряные Пруды, Луховицы, Одинцовский и Волоколамский районы.

Ранее министр сообщил, что борщевик уничтожат вдоль трасс в Подмосковье, которыми будут использоваться участниками чемпионату мира по футболу.