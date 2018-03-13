РИАМО – 13 мар. Россияне после двух лет накопления сбережений начали тратить – в прошлом году оборот розничной торговли впервые с 2015 года показал рост в 1,2%, увеличению оборота розницы способствовал рост выдачи потребительских кредитов и кредитных карт, пишет во вторник газета «Известия».

«Оборот в розничной торговле в сопоставимых ценах по итогам прошлого года составил 29,8 триллиона рублей – это на 1,2% больше показателя 2016 года, свидетельствуют данные Росстата. До 2017 года в течение двух лет наблюдалось снижение этого показателя: в 2016 году – на 5%, в 2015-м – на 10%», - говорится в материале.

В этом году тенденция к росту сохранилась: в январе оборот торговых организаций составил 2,3 триллиона рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года. В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения.

В 2015 году россияне начали экономить, они стали откладывать деньги и погашать кредиты. В 2017-м, после того как доходы населения перестали падать, сберегательная модель поведения снова сменилась на потребительскую.

В 2017 году, по данным Росстата, в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,2%, непродовольственных товаров – 51,8%.

Согласно исследованию ЦБ, в феврале этого года наблюдается положительный настрой в ответах граждан на вопрос о благоприятности текущего момента для крупных покупок – этот показатель улучшается четвертый месяц подряд и достиг максимума с начала 2015 года.

Если тенденция роста оборота розничной торговли сохранится и в этом году, то большинство компаний продолжит наращивать свое присутствие, открывая дополнительные магазины по всей России. На этом фоне все острее становится конкуренция за покупателя, а это зачастую ведет к снижению цен, отмечает газета.