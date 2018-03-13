РИАМО - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет в пятницу, 16 марта, совещание с главами муниципальных образований по готовности региона к выборам президента России, которые состоятся 18 марта, передает корреспондент РИАМО.

«Со всеми главами территорий мы договорились встретиться в пятницу. Традиционно перед выборами еще раз проверим, обратим внимание на готовность участков, системы голосования и будем готовиться к важному дню», - сказал Воробьев на заседании правительства Московской области.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

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