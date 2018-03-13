РИАМО - 13 мар. Выход со станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена открыт в обычном режиме после сбоя в коммуникациях в одном из служебных помещений станции, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

Ранее выход со станции «Тургеневская» по техническим причинам был возможен через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды».

«Станция «Тургеневская» открыта для выхода пассажиров и работает в обычном режиме. Выход был закрыт из-за незначительных проблем с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции», - говорится в сообщении.