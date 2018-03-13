РИАМО - 13 мар. В муниципалитетах Подмосковья создадут оперативные штабы перед чемпионатом мира по футболу, который состоится летом, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Хотел бы попросить ваших поручений главам муниципальных образований с целью оперативного взаимодействия в рамках подготовки и проведения чемпионата мира создать муниципальные оперативные штабы», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в настоящий момент в регионе идет активная работа по подготовке волонтеров.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.