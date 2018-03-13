РИАМО - 13 мар. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении хулиганства, он открыл стрельбу из травматического пистолета в помещении одной из аптек подмосковного Ногинска, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Ногинское» поступило сообщение от местного жителя о том, что между пятью мужчинами на улице Климова произошел конфликт с применением оружия.

«Установлено, что в помещение аптеки забежали несколько мужчин, один из которых произвел выстрелы из травматического пистолета в витрину. В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.