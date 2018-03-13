РИАМО - 13 мар. Лидерами подмосковного рейтинга муниципалитетов по развитию спортивной инфраструктуры стали Домодедово, Королев и Мытищи, в аутсайдерах оказались Дубна, Ликино-Дулево и Шатура, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы составили рейтинг по развитию спортивной инфраструктуры муниципальных образований, здесь в авангарде - Домодедово, Королев, Мытищи, Ступино, где спортивной инфраструктуре уделяют активное внимание», - сказал Терюшков.

Он добавил, что для создания спортивной инфраструктуры территории-лидеры активно привлекают инвесторов.

В аутсайдерах рейтинга оказались Дубна, Ликино-Дулево, Шатура и Черноголовка.

Ранее Терюшков сообщил, что в Подмосковье набирает популярность женский хоккей: с 2013 года число девушек, занимающихся этим видом спорта, выросло в четыре раза, со 100 до 400 человек.