РИАМО - 13 мар. Борщевик уничтожат вдоль трасс в Подмосковье, которыми будут пользоваться участники чемпионата мира по футболу, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Для нас приоритетом является проведение чемпионата мира (по футболу – ред.). Мы изучили все маршруты следования команд и довели до муниципальных образований планы земель, которые нужны в первую очередь ввести в оборот во втором и третьем квартале, и где нужно в первую очередь побороться с борщевиком Сосновского», - сказал Разин.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика, под влиянием солнечного света (ультрафиолета), способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.