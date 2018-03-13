РИАМО - 13 мар. Билеты на бесплатные поезда забронировали уже более 100 тысяч болельщиков на время чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО в понедельник генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков.

«Более 100 тысяч болельщиков из 120 стран забронировали билеты на бесплатные поезда во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. <…> После России в топ-3 стран, откуда болельщики бронируют билеты, вошли: Колумбия, Китай и США», — добавил Поляков.

По его словам, также активно бронируют билеты болельщики из Англии, Японии, и даже Белиза, Свазиленда, Омана, Замбии и Люксембурга.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».