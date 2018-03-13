РИАМО - 13 мар. С 2013 года число девушек, занимающихся хоккеем, выросло в Подмосковье в четыре раза, регион становится центром развития женского хоккея, сообщил на заседании правительства Подмосковья во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Московская область становится центром развития хоккея, мы стали лидерами по женскому хоккею. Если в 2013 году занималось всего 100 человек, то сейчас уже 400 девушек. Московская область впервые стала победителем спартакиады, это одно из основных соревнований по подготовке спортивного отдела», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что в 2018 году в Дмитрове прошел чемпионат мира по хоккею среди юниоров, где был поставлен рекорд по посещаемости - матчи посмотрели свыше 22 тысяч человек.

В настоящий момент в Подмосковье идет активное строительство ледовых дворцов. Одному из них присвоят имя олимпийского чемпиона Владимира Петрова.