РИАМО - 13 мар. Выход со станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена по техническим причинам возможен через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды», сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

«Станция «Тургеневская». По техническим причинам выход со станции временно осуществляется через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды», - говорится в сообщении.

Московское метро приносит пассажирам извинения за временные неудобства.