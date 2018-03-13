РИАМО - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал муниципальные власти обратить особое внимание на подготовку баз, где будут тренироваться зарубежные спортсмены в период чемпионата мира по футболу, а также гостеприимно встретить команды-участницы мундиаля.

«Предстоящий чемпионат мира. Наши спортивные базы будут ждать лучшие команды мира. Я надеюсь, что главы муниципалитетов понимают ответственность и гостеприимно, внимательно отнесутся к командам, которые прибывают к нам в страну», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Он отметил, что часть спортивных баз уже подготовлены, на других продолжается благоустройство.

Как сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в Подмосковье запустили программу по подготовке волонтеров к чемпионату мира по футболу.

«Мы запустили большую программу по подготовке 600 городских волонтеров, которые будут работать в городах, где расположены тренировочные площадки, куда приедет большое количество гостей, болельщиков», - сказал Терюшков.

В целом Подмосковье стало лидером по отобранным на мундиаль волонтерам: из 17 тысяч отобранных волонтеров более 700 человек - из Московской области.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.