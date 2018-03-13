РИАМО - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать программу по привлечению лучших тренеров в спортивные школы региона, а также обеспечить проведение спортивных соревнований в каждой общеобразовательной школе Подмосковья.

«Должна быть разработана программа по привлечению лучшие тренеров, а также их учеников. Лучшие школы должны быть примером. Каждый глава муниципалитета должен понимать какая специализация, на чем можно сосредоточиться», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Губернатор подчеркнул, что каждый муниципалитет должен быть вовлечен в спортивные соревнования.

Он также отметил, что соревнования по разным видам спорта должны проходить в каждой общеобразовательной школе Подмосковья.