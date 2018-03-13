РИАМО - 13 мар. Депутаты столичного парламента готовы рассмотреть возможность увековечивания памяти актера Олега Табакова в Москве, сообщил во вторник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени А. П. Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

«Если от москвичей и деятелей культуры поступят предложения об увековечении памяти великого артиста, мы их рассмотрим», - сказал Шапошников.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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