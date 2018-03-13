РИАМО - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.

По его словам, в Московской области мусорные полигоны действуют с начала 60-х-70 х годов. «Ядрово» работает с 1979, «Алексинский карьер» - с 1993 года. На полигон «Кучино» мусор свозили более 60 лет. Однако мир и технологии продвинулись далеко вперед, власти региона проводят большую работу по созданию мусороперерабатывающей индустрии.

«Системы дегазации, сбора фильтрата, очистные сооружения не были предусмотрены старыми технологиями. Сегодня в корне все поменялось. Все, что мы строим, позволяет гарантировать экологическую безопасность и целостность. Александр Борисович (министр экологии и природопользования региона Александр Коган – ред.) это ваш блок. И ваша задача в это непростое время, когда большое количество мусора до сих пор идет на наши полигоны, обеспечить информирование граждан (о принимаемых мерах - ред.) и экологическую безопасность», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что все это нужно делать своевременно. Задача подмосковных властей в короткие сроки перейти к современной утилизации мусора, к обязательному внедрению раздельного сбора мусора. Без этого обеспечить чистоту невозможно.

«Прошу СМИ активно информировать жителей о наших действиях», - заключил Воробьев.