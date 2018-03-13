РИАМО - 13 мар. Флагманский магазин товаров для детей британской сети Hamleys, расположенный на Лубянке в Москве, оказался под угрозой закрытия из-за долгов российской франшизы бренда, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«У одной из крупнейших мировых сетей товаров для детей, британской Hamleys, все больше проблем в России. Ее флагманский магазин на Лубянке резко уменьшил ассортимент и, по неофициальным данным, может сократить площадь или вовсе закрыться. Под угрозой и ряд других торговых точек», - говорится в статье.

Дело в долгах владельца Ideas4retail, российской франшизы бренда, Евгения Бутмана и Александра Мамута. Страдает не только Hamleys, но и другие магазины компании — Cook House и Imaginarium. Согласно базе арбитражных судов, к структурам Ideas4retail — АО «Леклерк» и АО «Хэмлис Лубянка» — поданы 24 иска в целом на 78,57 миллиона рублей.

Продавцы Hamleys в магазине на Лубянке признались, что ассортимент товара сократился в несколько раз из-за сложных отношений с рядом поставщиков, особенно с Lego. При этом, по словам сотрудников магазина, им обещали, что крупная партия товара придет через неделю.

По данным российского сайта Hamleys, у сети в России сейчас десять магазинов, шесть из которых в Москве, флагманский — в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Сотрудник одного из крупных игроков рынка коммерческой недвижимости считает, что магазин вскоре может закрыться, а на его месте откроется «Детский мир».

Источник на рынке недвижимости утверждает, что у Hamleys на Лубянке хороший оборот, который обеспечивают туристы, и возможно, будет не закрытие, а сокращение площадей.