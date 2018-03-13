РИАМО - 13 мар. За последние пять лет число организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками, выросло в Подмосковье до 250, передает во вторник газета «Подмосковье сегодня».

Подмосковье все последние годы занимает третье место среди регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга по числу исследователей, имеющих ученую степень. 8 тысяч из общероссийских 108 тысяч – подмосковные. Докторов наук в регионе 1715, кандидатов – почти в четыре раза больше – 6371.

«Отрадно, что, несмотря на уменьшение общего числа аспирантов, докторов наук за последние пять лет стало больше на 32, а кандидатов – на 253. Число организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, за последнюю пятилетку увеличилось с 241 до 250, число их сотрудников – почти на 1,5 тысячи», - пишет издание.

По последним данным, их в Подмосковье сейчас более 87 тысяч – 12% от общего числа по стране. По количеству научных исследователей и разработчиков впереди Подмосковья только Москва – там сосредоточена третья часть всех научных организаций России.

По данным статистики, предприятия стали больше средств направлять на научные исследования и разработки. За 2016 год на это было потрачено более 156 миллиардов рублей. Деньги в основном направлялись на разработки, на прикладные и фундаментальные исследования – значительно меньше.