РИАМО - 13 мар. В текущем году на территории Подмосковья завершат строительство 26 спортивных объектов, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Задача в 2018 году стоит - завершить строительство еще 26 спортивных объектов - это современные спортивные залы, бассейны и ледовые площадки», - сказал Терюшков.

Он уточнил, что за пять лет в Московской области ввели в эксплуатацию 144 спортивных объекта, затратив на их строительство свыше 27 миллиардов рублей. Только в 2017 году в эксплуатацию ввели 17 объектов спорта.

Кроме этого, по поручению президента в муниципалитетах Подмосковья появятся пять спортивных комплексов. Речь идет о Королеве, Красногорске, Электростали, Ногинске и Пушкинском районе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, подчеркнул, что Подмосковье - традиционно спортивный регион. Московская область всегда делегировала в сборные команды страны большое количество атлетов.

«Мы произвели значительные инвестиции в сферу массового спорта. За пять лет мы построили 144 спортивных объекта. Программа дальше продолжается. В каждом городе или есть или в скором времени будут и ледовые дворцы, и современные спортивные залы. На их базе открываются детские спортивные школы», - сказал Воробьев, добавив, что важно обеспечить качественное содержание спортивных объектов.