РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 мар. В подмосковном Королеве жители смогут сдать кровь 19 марта, в городе пройдет День донора, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

«Девятнадцатого марта пройдет День донора с 8:00 до 11:30 в здании родильного дома по адресу: улица Октябрьская, дом №30. Необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53», – сказал представитель.

Доноры помогут нуждающимся именно в Королеве. Стать донором крови может гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, подходящий по состоянию здоровья и имеющий вес не менее 50 килограммов. Иностранец может стать донором только в том случае, если он легально проживает в России не менее одного года.