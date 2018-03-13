РИАМО - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить для избирателей комфорт и максимальную безопасность на предстоящих выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта.

По его словам, 18 марта состоится главное политическое событие в стране – выборы президента России.

«На региональные и особенно на муниципальные органы власти ложится особая ответственность за организацию и обеспечение комфортного волеизъявления граждан. Многим эта работа очень хорошо знакома. Все понимают важность обеспечения удобства всех мероприятий. Огромная нагрузка ложится на Главное управление внутренних дел. Я уверен, что профессиональные уверенные действия позволят провести выборы безупречно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что большую работу проводила избирательная комиссия. Также в 31 муниципалитете пройдет голосование по проектам благоустройства общественных пространств.

«Мы проводим большую подготовительную работу по благоустройству парков, скверов. На это выселяются и федеральные, и региональные средства. В предстоящий весенний и летний сезона должна вестись большая работа. Каждый житель может проголосовать за ту или иную форму благоустройства. Такое голосование является для нас важным и будет руководством к действию», - заключил губернатор.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>