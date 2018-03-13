РИАМО - 13 мар. Сотрудники полиции задержали в подмосковном городском округе Коломна женщину, которая подозревается в нанесении смертельного ранения своему собутыльнику в ходе ссоры, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В доме на улице Герцена в городском округе Коломна нашли труп мужчины с ранением бедра.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области знакомая мужчины», - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.