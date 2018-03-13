РИАМО - 13 мар. Движение на Ленинградском шоссе в сторону Московской области восстановили после ДТП с участием грузовиков, говорится в сообщении пресс-службы Центр организации дорожного движения Москвы.

Утром во вторник на Ленинградское шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, одного из участников аварии от удара отбросило на подземный пешеходный переход. Движение на трассе в сторону Подмосковья было затруднено.

«Движение в районе дома 112 по Ленинградскому шоссе полностью восстановлено после аварии. Автомобили-участники ДТП эвакуированы с места, заканчивается уборка проезжей части», - говорится в сообщении.

В настоящий момент движение по направлению в область свободное.