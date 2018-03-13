РИАМО - 13 мар. Новые типы дорожных знаков появятся на перекрестках Москвы в рамках эксперимента по организации движения, передает во вторник газета «Коммерсант».

«Столичный ЦОДД планирует провести очередной эксперимент в области организации движения: в Москве на перекрестках появятся новые типы знаков, регулирующих направление движения автомобилей по полосам. Указатели понадобились для «улучшения архитектурного облика города»: они позволят отказаться от размещения табличек на растяжках над дорогой», - пишет газета.

Эксперты опасаются, что нововведения могут запутать водителей, кроме того, необходимо тщательно проработать все юридические вопросы на тот случай, если в зоне установки новых знаков произойдет авария.

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) планирует применять новые знаки на столичных перекрестках. Речь идет о новом варианте исполнения указателя 5.15.1 «Направление движения по полосам». Сегодня на крупных перекрестках с несколькими полосами движения в каждую сторону ГОСТ Р 52289-2004 разрешает применять знаки только при условии, что они установлены над проезжей частью: обычно их вешают на растяжках, закрепленных между опорами. В ЦОДД считают, что в рамках «улучшения архитектурного облика города» можно применять иной вариант.

В место одного большого знака сверху устанавливаются два по сторонам проезжей части (у тротуара и над разделительной полосой): один — для водителей, двигающихся по правым полосам, второй — для водителей, двигающихся по левым. Такая схема применяется, например, в Белоруссии, это закреплено в национальном стандарте СТБ 1300-2014.

«Для проверки безопасности идеи ЦОДД в конце марта-начале апреля проведет эксперимент на перекрестках в районе улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в других местах. Эксперимент проводится по согласованию с ГИБДД России, отметили в ЦОДД, ранее соответствующее письмо был направлено на имя первого заместителя главы Госавтоинспекции Владимира Швецова», - уточняется в материале.

Новые знаки на перекрестке — часть программы ЦОДД по оптимизации дорожных указателей, применяемых в Москве. В августе 2017 года ЦОДД запустил в центре пилотную зону с новой экспериментальной разметкой голубого цвета и дорожными знаками уменьшенного размера (при этом их общее количество было сокращено). В декабре того же года в России был введен предварительный (то есть необязательный к исполнению) национальный стандарт, куда вошли новые виды дорожных знаков, включая их уменьшенные типоразмеры.