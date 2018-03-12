РИАМО - 12 мар. Болельщики приобрели более 1,3 миллиона билетов на игры чемпионата мира по футболу, который пройдет в России предстоящим летом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Болельщики приобрели 1 миллион 303 тысячи 616 билетов на чемпионат мира по футболу. На втором этапе, который продлился с 5 декабря по 31 января, распределили 568448 билетов, а на первом — 735168. Их доставят обладателям незадолго до начала турнира — в апреле или мае», - говорится в сообщении.

Из-за большого спроса обладателей билетов определяли путем жеребьевки, которую проводили в присутствии нотариуса. 197832 билета достались российским болельщикам, а остальные — жителям других стран.

Больше всего билетов ушло в Колумбию (33048), Бразилию (24656), Перу (21946), Германию (21639), США (20347), Мексику (18155), Австралию (15906), Аргентину (15214), Англию (14890) и Польшу (13686).

«Учитывая огромный интерес к турниру, спрос на некоторые матчи значительно превысил предложение, но все, кто подал заявки на покупку билетов, находились в равных условиях благодаря справедливой и прозрачной системе их распределения путем случайной жеребьевки», — рассказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

После второго этапа продаж между иностранными болельщиками распределили 65% билетов. Продажи возобновятся 13 марта в 12:00 на сайте чемпионата мира по футболу. Они будут проходить в порядке живой очереди, приобрести можно будет билеты на все матчи, кроме седьмого (Аргентина — Исландия) и финала.

Также на сайте будут доступны билеты на матчи четвертой категории, которая зарезервирована только для резидентов России.

После покупки болельщикам нужно получить специальный паспорт. Подать заявку на его оформление можно сразу же после подтверждения о приобретении билетов, которое должно прийти на электронную почту.

Паспорт болельщика предъявляется вместе с билетом при проходе на стадион. Кроме того, документ дает право на безвизовый въезд в Россию, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».