РИАМО - 12 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте воспоминания об актере Олеге Табакове, вместе с которым они открыли новую сцену «Табакерки» в 2016 году.

Собянин напомнил, что новую сцену Театра под руководством Олега Табакова открыли на Малой Сухаревской площади в Москве в сентябре 2016 года. По словам мэра, это был безобразный долгострой, растянувшийся почти на 20 лет.

«На открытии Новой сцены Олег Павлович чувствовал себя неважно и почти все время держал меня за руку. При этом бодрился, шутил, и тогда на его лице появлялась знаменитая «табаковская» улыбка», - отметил Собянин.

Мэр добавил, что на новой сцене «Табакерки» идут спектакли, а это значит, что Табаков работал не зря.

«Он называл Москву великим театральным городом. Постараемся, чтобы так было всегда», - добавил Собянин.

Он также предложил читателям посмотреть видео открытия новой сцены Театра под руководством Олега Табакова.

«Оно поможет вам сохранить в душе память о большом мастере и человеке, с именем которого связана целая эпоха в истории искусства, города и страны», - заключил мэр.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени А. П. Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.