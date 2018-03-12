РИАМО - 12 мар. В понедельник в микрорайоне Дзержинский в подмосковной Балашихе торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, открытие спорткомплекса будет способствовать привлечению жителей к активным занятиям спортом, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В торжественном открытии нового ФОКа приняли участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава города Сергей Юров и заместитель командира отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского Алексей Лагутин.

«Сегодня такие объекты крайне востребованы, поскольку жители Подмосковья хотят заниматься спортом. А наша задача – такую возможность им предоставить. Ввод в строй ФОКа придаст новый импульс развитию спорта в Балашихе и будет способствовать дальнейшему вовлечению жителей ближайших микрорайонов в активные занятия спортом, поможет подрастающему поколению найти новые интересные увлечения», – сказал на церемонии открытия Брынцалов.

Пропускная способность здания – более 100 человек одновременно. Здесь планируется развивать мини-футбол, настольный теннис, гандбол, баскетбол, единоборства и другие виды спорта.

На фасаде нового комплекса торжественно открыли мемориальную доску в честь Елены Донской – многократной чемпионки Европы и мира по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, участника Великой Отечественной войны, полковника медицинской службы. ФОКу присвоили имя Донской.

«Это, бесспорно, дань уважения и памяти заслугам выдающейся спортсменки, рекорд которой до сих пор остался непревзойденным», - сказал Брынцалов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве спортивного комплекса.