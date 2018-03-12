РИАМО - 12 мар. Жителей Подмосковья предупредили о небезопасной для здоровья молочной продукции с двух предприятий-«фантомов» из Москвы и Псковской области, говорится в документе управления Роспотребнадзора по Московской области, имеющемся в распоряжении РИАМО.

«В результате контрольно-надзорных мероприятий, проведенных управлением Роспотребнадзора по городу Москве и управлением Роспотребнадзора по Псковской области, установлены факты отсутствия по адресам, указанным на этикетке, двух предприятий-производителей фальсифицированной молочной продукции», - говорится в документе.

Речь идет об ООО «МастерФуд» из Москвы и ООО «Псковская молочная компания» из Псковской области. Выяснилось, что по указанным на этикетках адресам производство данных фирм отсутствует. Продукция предприятий не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «O безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, может быть опасной и вызвать пищевое отравление.

Ведомство заинтересовано в том, чтобы донести информацию о предприятиях-«фантомах» и их небезопасной продукции до всех заинтересованных лиц.