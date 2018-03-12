РИАМО - 12 мар. Кредитные потребительские кооперативы (КПК) Московского региона за третий квартал 2017 года увеличили объем привлеченных от физических и юридических лиц средств на 11%, до 7,1 миллиарда рублей, при этом количество пайщиков КПК за квартал выросло на 10%, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«КПК Московского региона на конец третьего квартала 2017 года привлекли денежные средства по договорам займа от физических и юридических лиц в размере 7,1 миллиарда рублей, что на 11% больше показателя на конец второго квартала 2017 года. От физических лиц привлечено 5,6 миллиарда рублей (рост на 13%)», - отмечается в сообщении.

Портфель займов КПК Московского региона по итогам третьего квартала 2017 года вырос на 16% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, составив 6,6 миллиарда рублей. При этом задолженность физических лиц составила 3,7 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем кварталом ранее.

По состоянию на 30 сентября 2017 года количество пайщиков КПК Московского региона составило 38126, увеличившись за квартал на 10%, из них доля физических лиц составляет 98%.

Активы КПК по состоянию на 30 сентября увеличились до 9,4 миллиарда рублей, прирост составил 13%.

На территории Московского региона по состоянию на конец третьего квартала 2017 года было зарегистрировано 320 КПК против 315 КПК кварталом ранее. Также на территории Москвы и Московской области зарегистрировано 14 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.