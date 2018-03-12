РИАМО - 12 мар. В Подмосковье до сих пор остается актуальной проблема бездомных животных, улучшить сложившуюся ситуацию возможно с введением электронного реестра отловленных собак, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.

«Мы можем долго не обращать внимания на бродячих животных в наших городах, но когда приходят новости о несчастных случаях, наподобие трагедии, произошедшей в Истре, многих из которых мы могли бы избежать, приходит и понимание необходимости этой работы. Поэтому вопрос будет и далее оставаться под контролем нашего комитета», - сказал член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных.

Он подчеркнул, что проблема обращения с безнадзорными животными до сих пор является актуальной для многих городов Подмосковья. Согласно региональному законодательству, полномочиями в области обращения с безнадзорными животными наделены органы местного самоуправления. Речь идет о регулировании численности, лечении животных, защите граждан от нападений. И если обязанность по отлову и содержанию бродячих животных лежит на муниципальных властях, то финансирование осуществляется из областного бюджета.

«Только в 2017 году на эти цели было заложено почти 125 миллионов рублей, при этом из них было освоено около половины средств. Почему сложилась такая ситуация? Из 68 муниципальных образований только 36 реализовали возможность и заключили договора на выделение субвенций в 2017 году», - отметил Двойных.

Для получения субвенций муниципалитету необходимо заключить соответствующее соглашение с Главным управлением ветеринарии Московской области. Далее проводятся торги, в ходе которых определяется организация, с которой будет заключен договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. После чего предоставляется пакет документов и в местный бюджет поступают средства.

«Однако часть районов и городских округов, заключивших соглашения, необходимый пакет документов на перечисление субвенций в установленном порядке не предоставили. Кроме того, более 20 муниципальных образований вообще не заключили соглашения в 2017 году», - добавил депутат.

По его словам, в Подмосковье не стали снижать объем запланированных дотаций на работу по обращению с бездомными животными и в бюджете на 2018 год заложили на эти цели также почти 125 миллионов рублей.

«Теперь важно услышать муниципалитеты и понять, что мы должны сделать, чтобы повысить исполнение закона. В результате диалога прояснились некоторые моменты, на которые следует обратить внимание. Например, муниципалитеты выступили за сокращение срока передержки животных, сейчас он составляет 38 дней – готовятся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, после чего срок составит 28 дней. Уже расширен список лиц, имеющих право заниматься отловом животных», - подчеркнул Двойных.

Он добавил, что также необходимо вводить современные инструменты и механизмы, уже прошедшие апробацию в мире. Речь идет об единой электронной базы (реестра) отловленных собак, решение о создании которой уже принято. В базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязки к местности, фотографии. При этом всех пойманных животных надо будет чипировать.

«Это большой дополнительный объем работы, но именно в данном направлении следует развиваться», - заключил депутат.