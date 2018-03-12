РИАМО - 12 мар. Председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением приравнять инвалидов на колясках с двигателем к пешеходам, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Автор инициативы отметил, что согласно действующим правилам дорожного движения, инвалидов, передвигающихся на колясках с двигателем по пешеходным зонам, наказывают за нарушение ПДД в качестве водителей. Документ может приравнять граждан, передвигающихся на инвалидных колясках с двигателем, к категории «пешеход», - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что нарушения правил дорожного движения обернутся для водителей в России балльными штрафами. Госдума в весеннюю сессию рассмотрит пять законопроектов, меняющих правила наказания для водителей.