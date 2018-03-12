РИАМО - 12 мар. Коллективы из 25 общеобразовательных учреждений приняли участие в фестивале школьных театральных коллективов «Химкинский театральный Олимп-2018», который завершился в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В подмосковных Химках завершился фестиваль школьных театральных коллективов «Химкинский театральный Олимп-2018». В течение двух месяцев ученические студии представляли свои постановки на суд профессионального жюри, в состав которого вошли режиссеры, актеры, педагоги по актерскому мастерству и известные театральные деятели»,- говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили управление культуры и управление по образованию администрации округа, инициатором стало местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Лауреатами фестиваля стали более 20 участников.

Ребята играли спектакли в разных жанрах: драматические, комедийные, музыкальные, а также литературно-музыкальные и музыкально-драматические композиции. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась на большой сцене театра «Наш дом».

«Театральный олимп» — это два месяца масштабной и грандиозной работы. И зрители, и члены жюри получили огромное удовольствие от постановок. Различные этюды, комедии, трагедии и новогодние спектакли никого не оставили равнодушными. В нашем округе это первый фестиваль такого масштаба, но я уверена, что «Химкинский театральный Олимп - 2019» будет еще лучше. Мы с нетерпением ждем новых участников, ведь театральное сообщество в нашем городском округе продолжает развиваться, — сказала начальник управления культуры городского округа Химки Татьяна Жукова.

В фестивале приняли участие коллективы из 25 общеобразовательных учреждений. В роли режиссеров выступили педагоги школ, а в роли актеров сами ученики. В рамках фестиваля состоялось 38 спектаклей, площадками для выступлений стали театр «Наш дом», театр «Апрель», дворец культуры «Родина» и многие общеобразовательные учреждения городского округа.

При оценке жюри, в первую очередь, обращали внимание на целостность постановки, актерскую работу, оригинальность подачи, актуальность темы для детей. Лауреаты отбирались по 10 номинациям, в том числе — лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая работа по музыкальному воплощению, лучший актерский ансамбль, лучшая мужская и женская роль.

Всем победителям фестиваля были торжественно вручены дипломы и сертификаты на обучение в школе фехтования.